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سنغافورة.. تواصل الأمطار الرعدية والحرارة المرتفعة

سنغافورة (أرشيفية)
17 ابريل 2024 11:26

تشير توقعات حالة الطقس في سنغافورة إلى استمرار هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في النصف الثاني من أبريل الجاري، مع توقعات بوصول الأمطار إلى معدلات فوق متوسطة على معظم أنحاء البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وذكرت الوكالة الوطنية للبيئة اليوم أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية على أنحاء من الجزيرة في فترة بعد الظهر في الشهرين المقبلين.

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ويرجع ذلك إلى أن حزام الأمطار الموسمية من المتوقع أن يكون قريبا من المنطقة الاستوائية، مما يتسبب في جلب أمطار غزيرة ومنتشرة في بعض الأيام. لكن من المحتمل أن يظل الطقس دافئا، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة معظم الأيام بين 25 و 34 درجة مئوية، وقد تصل بعد الظهيرة في بعض الأيام إلى 35 درجة مئوية.

المصدر: وكالات
الأمطار
سنغافورة
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