أمستردام تعتزم تقليص رحلات السفن السياحية

تعتزم العاصمة الهولندية أمستردام تقليص عدد رحلات السفن السياحية التي يتم السماح لها بالرسو في المدينة فى إطار جهودها لمكافحة تلوث الهواء .

وأعلنت المدينة مساء أمس الثلاثاء، أنه سوف يتم خفض عدد السفن بواقع النصف خلال خمسة أعوام.

وتقدر المدينة أن عدد السائحين في المدينة سوف ينخفض إلى 270 ألف سائح سنوياً نتيجة لهذا القرار.

وابتداء من عام 2028، سوف يتم السماح لـ 1150 سفينة كحد أقصى بالرسو.

ويذكر أنه خلال عام 2023، استقبلت المدينة 2125 سفينة وعلى متنها نحو 500 ألف راكب. وعلاوة على خفض عدد الزائرين، تأمل المدينة في أن يؤدي هذا القرار لخفض تلوث الهواء.