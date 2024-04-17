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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والعواصف في باكستان

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والعواصف في باكستان
17 ابريل 2024 23:18

 ارتفعت حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة والعواصف وصواعق البرق في باكستان خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 63 قتيلاً.
 وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان خورشيد أنور إن انهيار المباني الناجم عن سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية أسفر عن مقتل 32 شخصاً من بينهم 15 طفلاً و5 سيدات. 
وأضاف أنور أن عشرات الأشخاص الآخرين قد أصيبوا أيضاً في شمال غرب باكستان بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى تضرر 1370 منزلاً. 
وفي إقليم «البنجاب» تم تسجيل 21 حالة وفاة بسبب صواعق البرق والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة، في حين أعلن المسؤلون في إقليم «بلوشستان» جنوب غرب البلاد عن سقوط 10 قتلى في أعقاب الفيضانات المفاجئة.

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