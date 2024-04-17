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إجلاء 117 ألفاً في كازاخستان بسبب الفيضانات

منظر لمدينة بتروبافل التي ضربتها الفيضانات في شمال كازاخستان (أ ف ب)
18 ابريل 2024 02:03

موسكو (وكالات)

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أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، أمس، إجلاء نحو 117 ألف شخص بسبب الفيضانات.
وقالت الوزارة في بيان، إن نحو 16 ألفاً عادوا بالفعل إلى منازلهم مع انحسار المياه في بعض المناطق.
وأضافت أن عمليات الإجلاء استمرت في مناطق شمال كازاخستان وأكتوبي وغرب كازاخستان.
وزار الرئيس قاسم- جومارت توكاييف المنطقة المجاورة لروسيا شمالي بلاده. 
ووصف توكاييف الفيضان، باعتباره أكبر كارثة مناخية تتعرض لها كازاخستان على مدار 80 عاماً وأمس الأول، جددت السلطات جنوبي روسيا تحذيراتها للسكان لإخلاء منازلهم الواقعة بالمناطق التي شهدت فيضانات ربيعية قوية.
وفي مدينة تيومين غرب سبيريا على الحدود مع كازاخستان، نشر الحاكم ألكسندر مور مقطعاً مصوراً على تطبيق «تليجرام»، وقال: «إنكم جميعاً تعلمون الخطر، احملوا أمتعتكم القيمة! تحركوا إلى مكان آمن دون تأخير!».

كازاخستان
الفيضانات
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