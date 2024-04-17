إندونيسيا تجلي المئات بعد ثوران بركان جبل روانج

جاكرتا (د ب أ)

أعلنت وكالة علوم البراكين الإندونيسية أمس، أن موجات ثوران بركان جبل روانج المتعددة في إندونيسيا أدت إلى إجلاء أكثر من 800 شخص من المنطقة. وقال هيندرا جوناوان، رئيس مركز علوم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية، إن الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 725 متراً شهد ثوراناً لأول مرة مساء أمس الأول، وقذف عموداً من الرماد البركاني على ارتفاع 2000 متر في الجو. وتبع ذلك موجتان مماثلتان من موجات الثوران البركاني في وقت مبكر من أمس. وذكر جوناوان «لقد رفعنا حالة التأهب في جبل روانج إلى المستوى الثالث أو ثاني أعلى مستوى». وذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، عبد المهاري، إن «السلطات قامت بإجلاء 828 شخصاً من جزيرة روانج إلى جزيرة تاجولاندانج المجاورة وأعلنت حالة الطوارئ لمدة أربعة عشر يوماً».