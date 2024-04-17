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مجلس الأمن يصوِّت اليوم على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

مجلس الأمن يصوِّت اليوم على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
18 ابريل 2024 02:04

نيويورك (الاتحاد)

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يصوِّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأوضحت بعثة فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة عبر حسابها بمنصة «إكس»، أمس، أن الجزائر قدمت مشروع القرار باسم المجموعة العربية.
ويقول نص مشروع القرار: «يوصى بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة». وكانت الإدارة الأميركية قد ألمحت إلى عزمها استخدام حق النقض «الفيتو» في حال تم طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد نائب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود أن موقف بلاده لم يتغير بهذا الخصوص، وقال: «نعتقد أن مسألة العضوية الكاملة لفلسطين هي قضية ينبغي التفاوض عليها بين إسرائيل والفلسطينيين». وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي 2 أبريل الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وكتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن في 3 أبريل، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.
وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى «لجنة قبول الأعضاء الجدد».
وفي حال أصدرت اللجنة رداً إيجابياً، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون «الفيتو»، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضواً لصالح قرار اللجنة.

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