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إندونيسيا تجلي آلاف السكان وتغلق مطاراً دولياً بسبب ثوران بركان "روانج"

إندونيسيا تجلي آلاف السكان وتغلق مطاراً دولياً بسبب ثوران بركان "روانج"
18 ابريل 2024 15:05

أعلنت السلطات الإندونسية، اليوم، عن إجلاء آلاف الأشخاص بعد ثوران بركان جبل "روانج" بجزيرة سولاوسي، شمال البلاد، ما دفع أيضاً إلى إغلاق مطار دولي قريب وإصدار تحذير من تساقط صخور قد يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية، تسونامي.

وأوضحت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، في بيان، أنه تم إجلاء نحو 11 ألف شخص من المنطقة القريبة من البركان، والتي تضم جزيرة "تاجولانج" البالغ تعداد سكانها نحو 20 ألف نسمة، وذلك بسبب ثوران البركان وسقوط مواد على شكل صخور صغيرة.
كما عمدت السلطات الإندونيسية إلى إغلاق مطار مانادو الدولي الواقع على بعد 100 كيلو من البركان، لمدة 24 ساعة.

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وبدأ ثوران بركان جبل "روانج" مساء الثلاثاء وتكرر ذلك أربع مرات أمس الأربعاء، نافثاً سحابة ضخمة من الرماد، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب إلى أعلى درجة.

المصدر: وام
ثوران بركان
إندونيسيا
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