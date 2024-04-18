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الصين تدعو الشركات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بسوقها

الصين تدعو الشركات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بسوقها
18 ابريل 2024 17:57

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماعه مع ممثلي المشترين الأجانب المشاركين في الدورة الـ 135 لمعرض الصين للاستيراد والتصدير (معرض كانتون) في قوانغتشو ، على التزام الصين بتوسيع انفتاحها وتعزيز التجارة وتسهيل الاستثمار، داعياً الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من الفرص المجدية المتوفرة في السوق الصيني الهائل.

وأشاد لي بمشاركة الشركات الأجنبية النشطة في معرض كانتون وتعاونها الاقتصادي والتجاري القوي مع الصين على مر السنين، مشيراً إلى أن العديد منها بدأت علاقاتها مع الصين من خلال المعرض ونمت مع تطور البلاد.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن ممثلي الشركات الأجنبية عبروا عن ثقتهم في آفاق التنمية الاقتصادية للصين ورغبتهم في توسيع عملياتهم فيها، والمساهمة في تعزيز التجارة الحرة واستقرار سلاسل التوريد العالمية.

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وأكد لي أن الصين ستواصل جهودها لتوفير المزيد من الاستقرار للتجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وستوفر مساحة أوسع لتنمية وتوسع الشركات الأجنبية من جميع البلدان، مشيداً بالمساهمات الإيجابية للشركات الأجنبية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والعالم.

وأكد المسؤول الصيني أن بلاده ستواصل توسيع فرص الوصول إلى السوق، وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية، وتعزيز ضمانات الاستثمار الأجنبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية والمصالح المشروعة للشركات الأجنبية العاملة في الصين، إلى جانب تقديم التسهيلات الخاصة بسفر رجال الأعمال الدوليين وإقامة الأجانب فيها.

المصدر: وام
الصين
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