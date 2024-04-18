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الفيضانات تغمر نحو 18 ألف منزل في روسيا

الفيضانات تغمر نحو 18 ألف منزل في روسيا
18 ابريل 2024 19:00

غمرت المياه نحو 18 ألف منزل في روسيا، اليوم الخميس، بسبب الفيضانات العارمة، بينما يهدد نهر «توبول» الواقع في المنطقة القريبة من الحدود الكازاخستانية، بتسجيل مستويات قياسية لمنسوب المياه. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن السلطات القول، إن هناك 1700 منزل آخر غمرتها المياه منذ أمس. 
وتم إجلاء آلاف الأشخاص خلال الأيام الأخيرة. وتعد منطقة أورينبورج الواقعة جنوب جبال الأورال، ومنطقة كورجان في سيبيريا، الأكثر تضرراً من الفيضانات الكارثية التي وقعت بالقرب من حدودها الجنوبية مع كازاخستان. أما في مدينة كورجان، العاصمة الإقليمية، ارتفع منسوب نهر «توبول» بواقع 1.5 متراً خلال يوم واحد. وقال وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، إن كورجان تستعد لتشهد مستويات قياسية من الفيضانات، مشيرا إلى أن منسوب المياه يرتفع أيضا بمنطقة تيومين القريبة في سيبيريا. وتواجه روسيا فيضانات موسمية شديدة بشكل غير معتاد، بعد أن شهدت شتاء ثلجي وهطول أمطار غزيرة.

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المصدر: د ب أ
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