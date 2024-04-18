الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بإنهاء الأزمة في غزة من دون تأخير

بروكسل (الاتحاد)

أكد المجلس الأوروبي، أمس، التزامه بالعمل مع شركائه لإنهاء الأزمة في قطاع غزة من دون تأخير والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن السجناء وتأمين وصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس المنعقد على مدى يومين في بروكسل حيث جرى التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي التام بالمساهمة في وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط وتحقيق الأمن فيها.

وشدد المجلس في بيانه على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً في الوقت ذاته التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين.

وطالب المجلس الأوروبي بالعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة ووقف أي عمل من شأنه زيادة التوترات فيها.

وفي السياق، جدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، معارضة التكتل الأوروبي شن الجيش الإسرائيلي عملية لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المسؤول الأوروبي خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع «جي7» المنعقد تحت الرئاسة الإيطالية في جزيرة كابري.

وأكد بوريل معارضة أي هجوم يؤدي إلى كارثة إنسانية، موضحاً أن «مهاجمة رفح حيث يتواجد 1.7 مليون شخص في الشوارع سيكون بمثابة كارثة إنسانية.