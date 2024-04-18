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الصين وإندونيسيا تدعوان للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة

امرأة تسير على أنقاض مبنى مدمر في مخيم النصيرات (رويترز)
19 ابريل 2024 01:54

جاكرتا (وكالات)

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قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، أمس، بعد محادثات مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا، إن البلدين حريصان على الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، فيما أكدا ضرورة تطبيق الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن لوقف النار في غزة بشكل كامل ومن دون أي شرط.
ودعا وانج جميع أطراف الصراع في غزة إلى ممارسة ضبط النفس، قائلاً إنه «ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم قراراً من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة»، مضيفاً أن بكين تتوقع أن تضطلع الأمم المتحدة بدورها في القطاع.
وأضاف وانج بعد الاجتماع: «عبر الوزيران عن استيائهما إزاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع بين فلسطين وإسرائيل، إننا نتفق على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار بشكل كامل ومن دون أي شرط».
وفي سياق متصل، وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا قرار مجلس الأمن 2728 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان بأنه «لم يكن كافياً»، وقال إنه «ببساطة لم يتم تطبيقه»، وطالب بمعاقبة من وصفهم بأنهم ينتهكون قرارات مجلس الأمن الخاصة بالشرق الأوسط.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن نيبنزيا قوله، إن بلاده تعتقد بأن المجلس سيعاود بحث تطبيق وقف دائم لإطلاق النار في القطاع خلال فترة قصيرة.

الصين
إندونيسيا
وانج يي
ريتنو مارسودي
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قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
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