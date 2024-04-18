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واشنطن: الانتخابات الوطنية ضرورة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أرشيفية
19 ابريل 2024 01:54

بنغازي (الاتحاد)

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أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الانتخابات الوطنية الناجحة ضرورية لتحقيق الاستقرار والازدهار المستدامين في ليبيا.
وقال نورلاند بحسب ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا عبر منصة «إكس»: «نحن نؤمن بشدة بأن الشعب الليبي يستحق اختيار قادته، وأن الانتخابات الوطنية الناجحة ضرورية لتحقيق الاستقرار والازدهار المستدامين».
وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والليبيين في جميع أنحاء البلاد لتعزيز هذا الهدف».
وتابع نورلاند «اغتنمت فرصة لقائي في نيويورك مع الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لأشكره على التزامه تجاه الشعب الليبي، حيث سعى بثبات لتحقيق هدف ردم الانقسامات وتحديد خريطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية».

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