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مقتل 9 إرهابيين في الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
19 ابريل 2024 01:54

مقديشو (الاتحاد)

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الصومال: العمليات العسكرية ضد «الشباب» ستتضاعف

قتل الجيش الصومالي 9 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية وصادر معدات عسكرية كانت بحوزتهم، في عملية عسكرية بولاية «كونفر غلبيد» جنوبي البلاد. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»، أمس، إن «وحدات من الجيش المدعوم بالقوات المحلية دمّرت معسكراً كان يوجد فيه عناصر من حركة الشباب بمنطقة تافلو الواقعة على بعد 28 كيلو متراً عن بلدة بردالي التابعة لإقليم باي بولاية كونفر غلبيد المحلية».
وأضافت الوكالة أن العملية تسببت في مقتل 9 من عناصر «الشباب»، ومصادرة معدات عسكرية كانت بحوزتهم، من بينها 7 بنادق من طراز «كلاشينكوف»، وبندقية رشاشة وصناديق ذخيرة.
وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من مقتل 27 عنصراً من مسلّحي حركة «الشباب» في عملية عسكرية مشتركة بين الجيش الصومالي والشركاء الدوليين وأبرزهم الولايات المتحدة بإقليم «جوبا السفلى» جنوبي البلاد.
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب»، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
وطردت حركة «الشباب» الإرهابية من المدن الرئيسية بين عامي 2011 و2012 إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.

الجيش الصومالي
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حركة الشباب الإرهابية
حركة الشباب
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