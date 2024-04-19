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قتلى وجرحى بهجوم على أوكرانيا

آثار قصف على مدينة دنيبرو
19 ابريل 2024 17:30

ذكر مسؤولون محليون، صباح اليوم الجمعة، أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 25 آخرين ولحقت أضرار بمرافق البنية التحتية الحيوية في هجوم صاروخي على منطقة "دنيبروبتروفسك" في وسط أوكرانيا.
وصرح وزير الداخلية إيهور كليمينكو أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم، اثنان منهم في مدينة دنيبرو وستة في حي "سينيلنيكيفسكي" بالمنطقة بالإضافة إلى تضرر أكثر من 12 منزلا.
وقال سيرهي ليساك، حاكم المنطقة إن الدفاعات الجوية أسقطت 11 من أصل 16 صاروخا وتسعة من أصل عشر طائرات مسيرة هاجمت المنطقة.
وأوضحت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، التي تديرها الدولة، أن هذا الهجوم أدى إلى إصابة بعض العمال. وأغلقت الشركة محطتها في دنيبرو وغيرت مسار القطارات المقرر أن تمر عبر المدينة.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 15 صاروخا، من بينها صاروخان كروز من طراز "كيه.إتش-22"، و14 طائرة مسيرة خلال هجوم اليوم الجمعة.

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المصدر: وكالات
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