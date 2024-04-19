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"مجلس التعاون": عدم إقرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة خطوة إلى الوراء

جاسم البديوي
19 ابريل 2024 17:56

قال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع الاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، يعتبر خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وأكد الأمين العام، على الموقف الثابت لمجلس التعاون والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل بشكل حازم وفوري لضمان الاعتراف بدولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والمشروعة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ خطوات ضرورية وجادة لإعادة تقييم الآليات الدولية للسلام بما يضمن عدم التفريط في حقوق الشعوب ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يجب على كافة الدول والمنظمات الدولية الوقوف بجانب الحق والعدالة ودعم جهود استعادة الحقوق وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة والعالم.

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جاسم البديوي
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
دولة فلسطين
مجلس الأمن الدولي
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