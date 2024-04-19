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زيلينسكي يزور الجنود على جبهة القتال

زيلينسكي مع جنود أمام لافتة منطقة دونيتسك
19 ابريل 2024 18:23

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، قوات بلاده في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.
وقال زيلينسكي، في رسالة نشرها على قناته على تطبيق تلغرام "اليوم، في منطقة دونيتسك. تحدثت مع الجنود وقدمت لهم مكافآت. بلادنا فخورة بوجود هؤلاء المحاربين".
وزار الرئيس الأوكراني، كتيبة طبية من المظليين بالقرب من خط المواجهة.
وأضاف "زرت مدافعينا الذين يخضعون للعلاج".

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وعلّق زيلينسكي على هجوم صاروخي استهدف منطقة "دنيبروبتروفسك" في وسط أوكرانيا.
أوضح "يجب إسقاط كل صاروخ وكل طائرة مسيرة (تستهدف أوكرانيا)... العالم يستطيع أن يضمن ذلك، وشركاؤنا لديهم القدرات اللازمة".
وأدى الهجوم إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 25 آخرين وأضرار مادية.
وقال الرئيس الأوكراني إن الهجوم ألحق أضرارا بمحطة قطار في دنيبرو عاصمة المنطقة، مجددا الدعوة إلى تزويد بلاده بدفاعات جوية إضافية.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
دونتسك
دونيتسك
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