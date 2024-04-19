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الصين تعلن تشكيل قوة عسكرية جديدة

شاشة تعرض مؤتمرا صحفيا للرئيس الصيني شي جين بينغ
19 ابريل 2024 21:15

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تشكيل قوة عسكرية سيبرانية جديدة لتعزيز قدرتها على "خوض" حروب و"الانتصار" فيها.
وقال وو كيان المتحدث باسم وزارة الدفاع إن "قوة الدعم المعلوماتي" ستقدم "دعما أساسيا لتطوير أنظمة شبكات المعلومات بصورة منسقة وتطبيقها".
وقدم الرئيس الصيني شي جين بينغ "تهانيه الحارة" للقوة الجديدة خلال مراسم احتفالية أقيمت في العاصمة بكين اليوم الجمعة، على ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي سي تي في".
وقال شي إن تأسيس هذه القوة "قرار هام" اتخذه الحزب الشيوعي الحاكم على أعلى المستويات من أجل "تحسين نظام القوة العسكرية العصرية".
وأنفقت الصين، خلال السنوات الماضية، مليارات الدولارات لتطوير وتحديث قواتها المسلحة.
وقال المتحدث إن القوة السيبرانية الجديدة تمثل "خطوة استراتيجية لإقامة نظام خدمات وأسلحة جديد وتحسين بنية القوة العسكرية الحديثة" الصينية.
ولم يكشف أي تفاصيل عن دورها، مكتفيا بالتوضيح أنها "تتحمل مسؤولية كبرى في تطوير التنمية العالية النوعية والقدرة على خوض حروب عصرية والانتصار فيها".

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المصدر: وكالات
الصين
قوة عسكرية
قوة سيبرانية
الجيش الصيني
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