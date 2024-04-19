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إسقاط ملاحقات قضائية ضد طاقم سفينة تنقذ مهاجرين

السفينة يوفنتا
19 ابريل 2024 21:42

أسقطت محكمة إيطالية في جزيرة في صقلية، اليوم الجمعة، الملاحقات القضائية بحق طاقم سفينة ألمانية تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، بعد ما يقرب من سبع سنوات من احتجاز السلطات الإيطالية للسفينة.
ورحب طاقم السفينة "يوفينتا"، التي تديرها منظمة "يوجيند ريتيت" الألمانية، بالقرار الذي أصدرته محكمة في مدينة "تراباني" الساحلية اليوم الجمعة.
كانت السفينة صودرت في صيف عام 2017 وهي في طريقها للمساعدة في إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط.
ويحاول آلاف المهاجرين عبور البحر من شمال أفريقيا كل شهر على أمل الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.
كان طاقم السفينة وشركاء آخرون وجهت لهم تهمة المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. ووفقا لمنظمة "يوجيند ريتيت"، كانت السفينة "يوفينتا" واحدة من أولى السفن الخاصة التي أنقذت مهاجرين في البحر المتوسط في عام 2016 وساعدت أكثر من 14000 شخص كانوا في محنة قبل الاستيلاء عليها. 

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المصدر: د ب أ
سفينة إنقاذ
مهاجرون
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