السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تونس: اعتقال إرهابي ثالث خلال 24 ساعة

أرشيفية
20 ابريل 2024 01:54

تونس (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
مقتل 30 إرهابياً بعملية عسكرية جنوب الصومال
خبراء ومحللون تونسيون لـ«الاتحاد»: تحقيق التنمية المستدامة رهن بمكافحة الفساد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن وحدات درك الحدود تمكنت من اعتقال إرهابي ثالث في جبال القصرين، وذلك بغضون 24 ساعة، بعد أن تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين خطيرين بالمنطقة ذاتها.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه «تمت إحالة المعتقل إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب».
وأمس الأول، أعلنت الوزارة اعتقال إرهابي في كمين محكم نصبه الأمن في منطقة «عين الغرم»، في جبل «السيف» بمحافظة القصرين، مشيرة إلى أن الأبحاث لا تزال جارية والمساعي حثيثة لإلقاء القبض على مُرافق له.
وفي بيان منفصل، أمس الأول، أعلنت الوزارة اعتقال زعيم تنظيم «أجناد الخلافة» في جبال القصرين.
وأوضح البيان أن «اعتقال الإرهابي جاء عقب نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وحجزت بحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة».
ومنذ 2011، شهدت تونس هجمات شنتها تنظيمات إرهابية أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب، وغيرهم. وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات.

تونس
وزارة الداخلية التونسية
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
الرياضة
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
اليوم 11:20
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©