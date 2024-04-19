تونس: اعتقال إرهابي ثالث خلال 24 ساعة

تونس (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن وحدات درك الحدود تمكنت من اعتقال إرهابي ثالث في جبال القصرين، وذلك بغضون 24 ساعة، بعد أن تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين خطيرين بالمنطقة ذاتها.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه «تمت إحالة المعتقل إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب».

وأمس الأول، أعلنت الوزارة اعتقال إرهابي في كمين محكم نصبه الأمن في منطقة «عين الغرم»، في جبل «السيف» بمحافظة القصرين، مشيرة إلى أن الأبحاث لا تزال جارية والمساعي حثيثة لإلقاء القبض على مُرافق له.

وفي بيان منفصل، أمس الأول، أعلنت الوزارة اعتقال زعيم تنظيم «أجناد الخلافة» في جبال القصرين.

وأوضح البيان أن «اعتقال الإرهابي جاء عقب نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وحجزت بحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة».

ومنذ 2011، شهدت تونس هجمات شنتها تنظيمات إرهابية أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب، وغيرهم. وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات.