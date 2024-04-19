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مقتل 30 إرهابياً بعملية عسكرية جنوب الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
20 ابريل 2024 01:54

مقديشو (الاتحاد) 

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أعلنت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، أن الجيش قتل 30 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية بعملية عسكرية بولاية «جوبالاند» جنوب البلاد.
وقالت الوكالة الرسمية إن القوات المسلحة الصومالية مدعومة بقوات مدنية تابعة لولاية «جوبالاند» المحلية، نفذت، أمس الأول، عملية عسكرية في المناطق الريفية التابعة محافظة شبيلي السفلى.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين أن العملية نفذها الجيش في مناطق «جيمي وبنغاني وبندر» التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.
وأضافت أن تنفيذ العملية جاء عقب تلقي الجيش معلومات بتجمع عناصر «الشباب» في تلك المناطق من أجل إعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين الأبرياء.
وتأتي العملية بعد يوم من مقتل 9 عناصر من الحركة في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي بولاية «كونفر غلبيد» جنوب البلاد.
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسّست مطلع 2004 وتتبع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
وطردت حركة الشباب من المدن الرئيسة بين عامي 2011 و2012، إلا أنها ما تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.

الصومال
الجيش الصومالي
مكافحة الإرهاب
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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