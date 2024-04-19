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الأمم المتحدة تستنكر تعمد تحطيم الأجهزة الطبية في مستشفيات غزة

مركز طبي تعطل تماماً بسبب القصف الإسرائيلي في غزة (رويترز)
20 ابريل 2024 01:54

جنيف (الاتحاد)

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نددت الأمم المتحدة أمس، بالتدمير المتعمد للمعدات الطبية المعقدة التي يصعب الحصول عليها في المستشفيات وأقسام الولادة التي ترزح تحت ضغوط هائلة في غزة، مما يزيد المخاطر التي تواجهها النساء اللواتي يلدن في «ظروف غير إنسانية ولا يمكن تصورها». 
وقال دومينيك ألين، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دولة فلسطين، إن البعثات الأخيرة التي قادتها الأمم المتحدة إلى 10 مستشفيات في غزة وجدت أن الكثير منها في حالة خراب ولم يعد سوى عدد قليل منها قادراً على تقديم أي مستوى من الرعاية الصحية للأمهات.
وقال إن ما عثرت عليه الفرق في مجمع مستشفى ناصر الطبي الذي حاصرته القوات الإسرائيلية لفترة طويلة خلال عملياتها في مدينة خان يونس الجنوبية، «يفطر قلبي».
وفي حديثه للصحافيين في جنيف عبر الفيديو من القدس، قال إنه «رأى معدات طبية تم تحطيمها عمداً، وكابلات أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية وقد تم قصُّها - وأنتم تعرفون مدى أهميتها للمساعدة في ضمان ولادة آمنة».
وأضاف «لقد تم تحطيم شاشات المعدات الطبية المعقدة، مثل أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية وغيرها من الشاشات».

الأجهزة الطبية
غزة
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إسرائيل
قطاع غزة
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الحرب في غزة
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