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روسيا تصدر أوامر إخلاء جديدة جراء الفيضانات

الفيضانات تحاصر مدينة في روسيا
20 ابريل 2024 16:57

أصدرت السلطات في منطقة "كورجان" في جبال الأورال الروسية أوامر إخلاء جديدة في عدة مناطق، اليوم السبت، بسبب ارتفاع منسوب الأنهار بعد ذوبان كميات كبيرة من الثلوج وتساقط أمطار غزيرة.
وقالت السلطات في "كورجان" إن منسوب نهر "توبول" تجاوز بالفعل أعلى مستوى منذ عام 1994.
وأضافت، عبر تطبيق تلغرام "حان الوقت لجمع المتعلقات والوثائق وإيجاد مكان للحيوانات الأليفة"، وحثت الناس على مغادرة المناطق الخطرة.
وقالت وكالة "تاس" للأنباء، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن من المتوقع أن يصل منسوب المياه في نهر "توبول" إلى ذروته خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
وقالت السلطات في "أورينبورج"، وهي منطقة أخرى تضررت من الفيضانات، إن مستويات المياه تراجعت.
واستأنفت مصفاة "أورسك" للنفط، أمس الجمعة/ إنتاج الوقود، بعد التوقف بسبب الفيضانات.

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المصدر: وكالات
روسيا
الأورال
فيضانات
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ذوبان الجليد
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