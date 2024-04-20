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تهديد بوجود قنبلة داخل مطار في الدنمارك

الشرطة الدنماركية تعنقل الرجل المشتبه به
20 ابريل 2024 18:10

قالت الشرطة الدنماركية إنها ألقت القبض على رجل، اليوم السبت، للاشتباه بأنه على صلة بإنذار بوجود قنبلة في مطار بيلوند، ثاني أكبر مطارات البلاد.
وأُخلي المطار، الواقع في وسط غرب الدنمارك، ولا يزال مغلقا عقب التهديد.
وعُلِّقت كل الرحلات من المطار وإليه، ولم يحدد حتى الساعة أي توقيت لاستئنافها.
وجاء في بيان للشرطة الدنماركية أنه "على إثر تحذير من وجود قنبلة في مطار بيلوند، أوقفت الشرطة في جنوب شرق جوتلاند رجلا".
وقال مفتش الشرطة مايكل فايس، في بيان "تمت عملية إخلاء المطار بهدوء وعلى النحو المتوقع، واتّبع المسافرون تعليماتنا".
وأشار الموقع الإلكتروني للمطار إلى إلغاء عدد من الرحلات التي كان من المقرر أن تغادر عصرا إلى أمستردام وفرانكفورت وبرشلونة.
وذكرت الشرطة أن التحقيقات في الحادث مستمرة، مضيفة أنه لم يتضح بعد متى سيعاد فتح المطار.
وتريد الشرطة معرفة ما إذا كان هناك رابط بين هذا التحذير بوجود قنبلة وبين تفجير صرّاف آلي في بيلوند، اليوم السبت، نحو الرابعة فجرا (02,00 ت غ).

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المصدر: رويترز
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تهديد
قنبلة
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