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وفاة مُضرم النار في نفسه خارج محكمة يمثل أمامه ترامب

الشرطة تحقق عقب إحراق الرجل نفسه أمام محكمة منهاتن
20 ابريل 2024 18:24

توفي رجل أضرم النار في نفسه أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حسبما أفادت الشرطة اليوم السبت.
كانت الشرطة قد حدّدت هوية الرجل على أنه ماكسويل أزاريلو من سانت أوغسطين في ولاية فلوريدا.
وأفاد شهود أنهم شاهدوه يرمي منشورات في الهواء الجمعة قبل أن يسكب على نفسه سائلاً غير محدد ويشعل النار في نفسه في حديقة بالقرب من المحكمة المنعقدة في مدينة نيويورك.

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  • آثار إحراق الرجل النار في نفسه خارج محكمة منهاتن
    آثار إحراق الرجل النار في نفسه خارج محكمة منهاتن

ونُقل الرجل لتلقي العلاج، لكن متحدثاً باسم شرطة نيويورك أكد، في وقت مبكر اليوم السبت، أن الرجل توفي متأثّراً بجروحه، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
واستؤنفت جلسات الاستماع في قضية ترامب بعد الاستراحة على الرغم من الحادث. ورفض ترامب الرد على الأسئلة المتعلّقة بأزاريلو عندما عاد إلى المحكمة.

المصدر: آ ف ب
منهاتن
محاكمة
دونالد ترامب
إضرام النار
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