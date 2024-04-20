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قتلى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

آثار قصف على بيلغورود
20 ابريل 2024 18:42

تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، الاتهامات بشن هجمات أدت إلى مقتل عدد من المدنيين في البلدين.
فقد أدت غارة، اليوم، إلى مقتل شخصين في شمال شرق أوكرانيا، بينما أدت تفجيرات عبر الحدود الأوكرانية إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل على الجانب الروسي، بينهم امرأة.
وقالت أوكرانيا إن ضربات شنت على بلدة "فوفشانسك" (شمال شرق) التي تقع على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود الروسية، مما أدى إلى مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين.
وقال مكتب المدعي العام في المنطقة إن "امرأة ورجل يبلغ كل منهما 61 عاما جرحا". وأضاف أنه "في أماكن أخرى قتل شخصان يبلغان 50 و84 عاما بعد قصف المدينة".
ونشر أوليغ سينيغوبوف، حاكم منطقة خاركيف صورة تظهر كومة من الأنقاض بالقرب من جزء من مبنى سكني من عدة طوابق.
وأطلقت سبعة صواريخ على الأقل على أوكرانيا خلال الليل أسقطت الدفاعات الجوية اثنين منها، حسب القوات الجوية الأوكرانية.
في الوقت نفسه، قال مصدر دفاعي أوكراني إن كييف استهدفت ثماني مناطق روسية خلال الليل في هجوم "واسع" بطائرات مسيّرة استهدف "البنية التحتية للطاقة".
وأضاف المصدر نفسه أن "ثلاث محطات فرعية للكهرباء على الأقل ومستودع وقود أصيبت واشتعلت فيها النيران".
وكانت تلك "عملية مشتركة" بين أجهزة الأمن الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات العسكرية والقوات المسلحة.
ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية هذا المستودع المتضرر بحسب كييف، لكنها قالت إنها اعترضت خمسين طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بعضها على بعد مئات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية وحتى بالقرب من العاصمة موسكو.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا هائلا مشتعلا في مستودع للوقود في منطقة "سمولينسك" بغرب روسيا. وقال حاكم المنطقة فاسيلي أنوخين إنه ناجم عن إسقاط مسيّرات.
زادت أوكرانيا، هجماتها ضد روسيا في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة المصافي خصوصا. ووعدت كييف بنقل المعارك إلى الأراضي الروسية.
وفي بيلغورود الروسية، قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم المنطقة إن شخصين قتلا في هجمات بطائرات مسيّرة ثم قتلت امرأة خلال قصف في وقت لاحق.
وأوضح غلادكوف أن مبنى سكنيا وحظيرة في قرية "بوروز" على بعد أقل من كيلومترين من الحدود، "احترقا بالكامل". ولحقت أضرار جسيمة بمبنى آخر.
وكتب المسؤول الروسي، على تطبيق تلغرام "بسبب إطلاق عبوتين ناسفتين، اشتعلت النيران في مبنى. قتل مدنيان هما امرأة كانت تعالج من كسر في عظم الفخذ ورجل كان يعتني بها".
ثم قال إن القصف تسبب في مقتل امرأة في "نوفايا تافوليانكا" وهي قرية قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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