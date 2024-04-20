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موريتانيا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

انتخابات في موريتانيا (أرشيفية)
20 ابريل 2024 20:26

حدد مرسوم رئاسي، نشر اليوم السبت، موعد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا وتاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق.
وجاء في المرسوم أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجري يوم 29 يونيو المقبل، فيما حدد إجراء جولة ثانية من الاقتراع في 14 يوليو إذا لم يحسم أحد من المرشحين النتيجة من الجولة الأولى.
ويبقى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأوفر حظا في الانتخابات رغم أنه لم يعلن ترشحه بعد.
يتولى الغزواني الرئاسة منذ عام 2019 وساهم في توفير الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي.
كما أعطى الأولوية لمكافحة الفقر إثر جائحة كوفيد-19.
في العام الماضي، حقق حزب "الإنصاف" الحاكم، فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية حيث حصل على 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية.
وقال سبعة معارضين، حتى الآن، إنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما أعلن الناشط والمعارض بيرام الداه عبيدي، الذي كان وصيفا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أنه ينوي الترشح.
وبموجب المرسوم، تبدأ الحملة الانتخابية عند منتصف ليل 14 يونيو وتنتهي عند منتصف ليل 27 يونيو.
ونص المرسوم على أن يبدأ التصويت في الساعة 07:00 صباحا وينتهي في الساعة 07:00 مساء.

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