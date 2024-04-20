الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أردوغان يبحث مع وزير خارجية مصر ملفات إقليمية ودولية

أردوغان يستقبل وزير الخارجية المصري
20 ابريل 2024 21:32

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عددا من الملفات الأقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن شكري أوضح، خلال اللقاء مع أردوغان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، تلبيةً لدعوة الرئيس التركي لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين البلدين.
كما أكد شكري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل لما يقرب من 7 مليارات دولار أميركي عام 2023، مبدياً تطلع الجانب المصري للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأفاد المتحدث الرسمي بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتي جاء في صدارتها الوضع في قطاع غزة، وما يرتبط به من تداعيات إنسانية يواجهها الفلسطينيون في القطاع، مع التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق.
كما بحث الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المستمر والعمل المشترك بين القاهرة وأنقرة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن اللقاء تطرق إلى الفوائد التي ستعود على البلدين مع زيادة وتيرة التنسيق بينهما تجاه القضايا الأفريقية المختلفة مثل الوضع في القرن الأفريقي والصومال ومنطقة الساحل والصحراء. 

أخبار ذات صلة
5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في «البطولة الدولية»
مصر وتركيا تحذران من عملية عسكرية في رفح
المصدر: د ب أ
رجب طيب أردوغان
سامح شكري
ملفات إقليمية
تركيا
مصر
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
ريباكينا.. «عام السعادة»
الرياضة
ريباكينا.. «عام السعادة»
اليوم 18:27
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
الرياضة
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
اليوم 18:26
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©