مجلس النواب الأميركي يصادق على مساعدات ضخمة لأوكرانيا

صوتت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، لصالح مشروع قانون يخصص مساعدات عسكرية لأوكرانيا وذلك في إطار حزمة مشاريع قوانين تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار أميركي.

تبلغ حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا 61 مليار دولار لدعم كييف في أزمتها الحالية.

شهدت حزمة المساعدات العسكرية والاقتصادية هذه أخذا وردا استمر أشهرا وسجالات حادة، وبات حاليا يتعين أن يصادق عليها مجلس الشيوخ حيث يمكن أن يجرى تصويت أول الثلاثاء.

وأحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في الكونغرس الأميركي، للمصادقة عليه قبل أن يرسل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

واختار رئيس مجلس النواب مايك جونسون، هذا الأسبوع، تجاهل تهديدات الإطاحة به من قبل أعضاء في أغلبيته المنقسمة، وقدّم الإجراء للتصويت في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

تتضمن الحزمة، غير العادية المكونة من أربعة مشاريع قوانين، أيضًا أموالًا لإسرائيل، ومساعدة أمنية لتايوان وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واحتمال نقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان يوم أمس الجمعة "العالم يراقب ما يفعله الكونجرس. إن إقرار هذا التشريع من شأنه أن يبعث برسالة قوية حول قوة القيادة الأميركية في لحظة محورية. وتحث الإدارة مجلسي الكونغرس على إرسال حزمة التمويل التكميلي هذه بسرعة إلى مكتب الرئيس".

كان الحزبان صوتا بأغلبية 316 صوتًا مقابل 94 في مجلس النواب يوم الجمعة لصالح تقديم مشروع القانون للتصويت، وطلب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أعضاء مجلس الشيوخ أن يكونوا مستعدين للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا أقر مشروع القانون من قبل مجلس النواب، كما هو متوقع.

وقال جونسون للصحفيين يوم الجمعة "إنه ليس التشريع المثالي، إنه ليس التشريع الذي كنا سنكتبه لو كان الجمهوريون مسؤولين عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض"، مضيفا "هذا هو أفضل منتج ممكن يمكننا الحصول عليه في ظل هذه الظروف للوفاء بهذه الالتزامات المهمة حقًا".

وقد أعرب بعض الجمهوريين عن معارضتهم القوية لمزيد من المساعدات لأوكرانيا، حيث قال البعض إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل هذه المساعدات نظرا لارتفاع ديونها الوطنية البالغة 34 تريليون دولار. وقد أثاروا مرارا التهديد بإقالة جونسون، الذي أصبح رئيسا للبرلمان في أكتوبر بعد أن أطيح بسلفه كيفن مكارثي.