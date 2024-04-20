بلينكن يتوجه إلى الصين قريبا لتحذيرها بشأن تايوان

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين بين 24 و26 إبريل الحالي، بحسب تصريحات لمسؤول أميركي اليوم السبت.

وسيحضّ بلينكن، بكين على تجنّب اتّخاذ أي تدابير "استفزازية" خلال حفل تنصيب رئيس تايوان المنتخب لاي تشينغ تي المقرر الشهر المقبل، وفق ما أعلن المسؤول.

وقال المسؤول، في تصريح لصحافيين قبيل الإعلان اليوم السبت عن الزيارة التي سيجريها بلينكن "نتوقّع خصوصا في هذا التوقيت الحساس قبل التنصيب في 20 مايو، من كل البلدان أن تسهم في السلم والاستقرار وأن تتجنب اتّخاذ تدابير استفزازية من شأنها أن تؤجج التوترات، وأن تتحلى بضبط النفس".

زيارة بلينكن إلى الصين هي الثانية في أقل من عام، وتعكس سعيا إلى إرساء استقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم رغم خلافهما حول قضايا عدة.