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ترامب يواصل حملته الانتخابية في نورث كارولينا

ترامب يواصل حملته الانتخابية في نورث كارولينا
21 ابريل 2024 01:48

واشنطن (وكالات) 

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نظم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس، أول تجمّع انتخابي له منذ بدء محاكمته الجنائية في نيويورك، فيما من المتوقع أن تبدأ المرافعات الافتتاحية في محاكمته الجنائية بعد أقل من 48 ساعة في نيويورك، بعد الانتهاء من اختيار هيئة المحلّفين أمس الأول.
وفي معرض تنديده بتدبير «حملة شعواء» ضده، اشتكى المرشح الجمهوري مراراً من أنّ المحاكمة، وهي الأولى لرئيس أميركي سابق، أعاقت قدرته على القيام بحملته الانتخابية. وعلى الرغم من أنّ آخر مرشّح ديمقراطي فاز في ولاية نورث كاورلينا كان باراك أوباما في العام 2008، إلّا أنّ الحزب يعتقد أنّ الولاية يمكن أن تكون ساحة منافسة خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وكان جو بايدن قد خسر في هذه الولاية أمام ترامب بفارق 75 ألف صوت فقط في العام 2020، الذي شهد أيضاً إعادة انتخاب حاكم الولاية الديمقراطي. وكانت نائبة الرئيس كامالا هاريس قد زارت نورث كارولينا أربع مرات هذا العام، حيث ظهرت في إحداها مع بايدن في مارس.

الولايات المتحدة
دونالد ترامب
نورث كارولينا
الانتخابات الأميركية
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