«النواب» الأميركي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار تشمل أوكرانيا وإسرائيل

كييف (وكالات)

أقر مجلس النواب الأميركي، أمس، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل، وذلك على الرغم من اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين.

وبموافقة المجلس، انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراء مماثلاً قبل أكثر من شهرين. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.

وتوفر مشاريع القوانين 60.84 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال بايدن الذي يحث الكونجرس منذ العام الماضي على الموافقة على المساعدات الإضافية لأوكرانيا، في بيان، إن المساعدات «تأتي في لحظة ملحة للغاية».

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على منصة «إكس»، أن حزمة المساعدات «ستنقذ آلاف الأرواح»، معرباً عن «امتنانه للنواب الأميركيين».

ورحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بموافقة مجلس النواب الأميركي على برنامج مساعدة جديد لأوكرانيا. وكتب ميشال على منصة «إكس»: «أرحب بتصويت مجلس النواب الأميركي وموافقته على مساعدة حيوية منتظرة منذ وقت طويل».

من جانبه، ندّد الكرملين بالتصويت لصالح حزمة المساعدات، معتبراً أن هذا الدعم «سيسفر عن المزيد من القتلى الأوكرانيين».

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس» عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن «قرار توفير مساعدة لأوكرانيا كان منتظراً ومتوقّعاً»، مشيراً إلى أنه سيزيد الدمار في أوكرانيا، بقتل مزيد من الأوكرانيين».

ميدانياً، أعلنت موسكو، أمس، اعتراض دفاعها الجوي 50 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، ليصد أحد أضخم الهجمات على روسيا منذ بدء الأزمة، في حين أكدت أوكرانيا شن هجوم على 8 مناطق روسية استهدفت مستودع وقود ومحطات كهرباء فرعية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن 26 طائرة مسيّرة أُسقطت في منطقة بيلغورود و10 في منطقة بريانسك و8 في منطقة كورسك واثنتين في تولا، بالإضافة إلى مسيّرة واحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو.

بالمقابل، أكد مصدر أوكراني أن كييف شنت هجوماً بعشرات المسيّرات على 8 مناطق روسية، بعد سلسلة هجمات جوية روسية استهدفت نظام الطاقة في أوكرانيا.

يأتي ذلك وسط استمرار القصف الروسي على بلدات أوكرانية، إذ استهدف القصف الروسي أمس، مبنيين سكنيين في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وتسبب في مقتل شخص وإصابة امرأة.

خط المواجهة

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، مركز قيادة بالقرب من بلدة تشاسيف يار المحاصرة خلال رحلة إلى منطقة دونيتسك الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا. وقال زيلينسكي، في منشور له على تطبيق «تليجرام»، إنه تم إطلاعه على الوضع في الموقع، ثم قام بمنح ميداليات للجنود.

وتمتد الجبهة على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة. وتشاسيف يار ليست بعيدة عن باخموت التي استولى عليها الروس قبل عام تقريباً بعد قتال عنيف.