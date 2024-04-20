الصومال: ملتزمون بدعم السلام والأمن في المنطقة

مقديشو (الاتحاد)

أكدت الحكومة الصومالية التزامها بدعم السلام والأمن في المنطقة، والعمل على تعاونها مع ‏مجموعة الدول السبع والشركاء الدوليين لضمان السلام والازدهار الدائمين في القرن الأفريقي.‏ وأعربت في بيان صادر عنها -وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية أمس- عن امتنانها لمجموعة ‏الدول السبع على إقرارها في البيان الصادر عنها بعد قمتهم بإيطاليا، بالتقدم المحرز في الحكم الرشيد ‏والاقتصاد والأمن في الصومال، مؤكدة التزامها بمضاعفة العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب ‏والاستعداد لتولي المهمة الأمنية في البلاد من القوات الأفريقية‎.‎

وأشادت بجهود مجموعة السبع في التعامل مع نقص الغذاء والفقر والصراعات المسلحة ‏والتغير المناخي والنزوح والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تلك ‏التحديات‎.