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الصومال: ملتزمون بدعم السلام والأمن في المنطقة

الشرطة الصومالية تنتشر في مقديشو (أرشيفية)
21 ابريل 2024 01:49

مقديشو (الاتحاد)

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أكدت الحكومة الصومالية التزامها بدعم السلام والأمن في المنطقة، والعمل على تعاونها مع ‏مجموعة الدول السبع والشركاء الدوليين لضمان السلام والازدهار الدائمين في القرن الأفريقي.‏  وأعربت في بيان صادر عنها -وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية أمس- عن امتنانها لمجموعة ‏الدول السبع على إقرارها في البيان الصادر عنها بعد قمتهم بإيطاليا، بالتقدم المحرز في الحكم الرشيد ‏والاقتصاد والأمن في الصومال، مؤكدة التزامها بمضاعفة العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب ‏والاستعداد لتولي المهمة الأمنية في البلاد من القوات الأفريقية‎.‎
 وأشادت بجهود مجموعة السبع في التعامل مع نقص الغذاء والفقر والصراعات المسلحة ‏والتغير المناخي والنزوح والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تلك ‏التحديات‎.

الصومال
الشرطة الصومالية
الحكومة الصومالية
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