الصومال: ملتزمون بدعم السلام والأمن في المنطقة

مقديشو (الاتحاد)
أكدت الحكومة الصومالية التزامها بدعم السلام والأمن في المنطقة، والعمل على تعاونها مع مجموعة الدول السبع والشركاء الدوليين لضمان السلام والازدهار الدائمين في القرن الأفريقي. وأعربت في بيان صادر عنها -وفقاً لوكالة الأنباء الصومالية أمس- عن امتنانها لمجموعة الدول السبع على إقرارها في البيان الصادر عنها بعد قمتهم بإيطاليا، بالتقدم المحرز في الحكم الرشيد والاقتصاد والأمن في الصومال، مؤكدة التزامها بمضاعفة العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب والاستعداد لتولي المهمة الأمنية في البلاد من القوات الأفريقية.
وأشادت بجهود مجموعة السبع في التعامل مع نقص الغذاء والفقر والصراعات المسلحة والتغير المناخي والنزوح والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة تلك التحديات.