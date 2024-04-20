الأحد 21 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انفجار بقاعدة عسكرية في العراق

انفجار بقاعدة عسكرية في العراق
21 ابريل 2024 01:48

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الدفاعي
"مصر للطيران" تعلق رحلاتها إلى الأردن والعراق ولبنان

أعلن العراق، أمس، عن سقوط ضحايا ومصابين في قاعدة «كالسو» العسكرية بمحافظة بابل، جراء ما قيل إنه انفجار ناتج عن قصف أو هجوم بطائرات مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عما حدث.
وأكدت السلطات العراقية عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء محافظة بابل، وقت الانفجار الذي وقع بقاعدة عسكرية بالمحافظة، في حين أعلن ارتفاع حصيلة الحادث إلى قتيل وثمانية جرحى. 
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أن تقارير قيادة الدفاع الجوي العراقية وعبر الجهد الفني والكشف الراداري بينت عدم وجود أي طائرة مسيّرة أو مقاتلة في أجواء محافظة بابل قبل وأثناء الانفجار.  
ولفتت الخلية إلى تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والهيئات الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث. 
بدوره، أكد الجيش الأميركي أنه لم يشن غارات جوية في العراق، واصفاً تقارير بهذا الشأن بأنها «غير صحيحة». 
وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في منشور على منصة «إكس» إن «القيادة المركزية الأميركية على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق». ووصف البيان تلك التقارير بأنها «غير صحيحة»، مؤكداً «أن الولايات المتحدة لم تقم بشن غارات جوية في العراق».

العراق
انفجار
قاعدة عسكرية
آخر الأخبار
تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
علوم الدار
تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة
اليوم 14:37
ريباكينا.. «عام السعادة»
الرياضة
ريباكينا.. «عام السعادة»
اليوم 18:27
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
الرياضة
«سوبر الحدود» وراء دعم نجم ليفربول لإيريك أمام الهلال
اليوم 18:26
ليتشي يهرب من الخطر!
الرياضة
ليتشي يهرب من الخطر!
اليوم 18:08
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 17:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©