إسرائيل تواصل منع إدخال غاز الطهي إلى مدينة غزة وشمال القطاع

غزة (وكالات)

أكدت مصادر وسكان في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية تواصل للشهر السابع منع إدخال غاز الطهي والوقود، خاصة إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

وحذرت المصادر من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في ظل القصف المستمر على القطاع، واعتماد الفلسطينيين على الوسائل البدائية البديلة بإشعال النار من الحطب والفحم ومخلفات ركام المباني، وهو ما تسبب بإصابة المئات بأمراض الجهاز التنفسي. وأشارت إلى تسجيل مئات الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، نتيجة الاعتماد على إشعال النيران بالوسائل البديلة لساعات طويلة لإعداد الطعام وتسخين المياه، وهو ما ينذر بازدياد خطورة هذه الأزمة، وإصابة السكان والنازحين بسرطان الرئة والجهاز التنفسي، جراء الغازات السامة المنبعثة من هذه الوسائل.

وشددت المصادر على أن هذا الواقع الإنساني والصحي والبيئي الصعب، يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع حد لهذه الأزمة، والسعي لإدخال المتطلبات الأساسية إلى غزة، وفي مقدمتها غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه. وطالبت المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة بالضغط على إسرائيل، والتحرك سريعاً لحل هذه الأزمة، والسماح بإدخال غاز الطهي والوقود.