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البرلمان العربي يندد باستمرار الحرب على غزة

دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
21 ابريل 2024 01:49

أحمد شعبان (القاهرة)

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ندد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي باستمرار الحرب الإسرائيلية قطاع غزة، داعياً أمام أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث إلى العمل على إصلاح منظومة القوانين الدولية ومواثيق عمل المنظمات الدولية.
وأوضح أنه رغم صدور قرار دولي ملزم من مجلس الأمن للمرة الأولى بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، فإن إسرائيل لم تلتزم بالقرار الأممي. كما استنكر العسومي عجز مجلس الأمن الدولي قبل يومين عن إصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بسبب استخدام واشنطن لحق النقض «الفيتو».
وتناول العسومي كذلك حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها العديد من دول المنطقة على مدار الأشهر الماضية بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والتاريخية بشأن ضرورة إنهاء الغاشم للأراضي الفلسطينية، والوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. 

البرلمان العربي
غزة
فلسطين
إسرائيل
عادل العسومي
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