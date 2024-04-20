القوات الإسرائيلية تواصل مداهمة مخيم «نور شمس»

رام الله (الاتحاد)

واصل، أمس، الجيش الإسرائيلي عملياته لليوم الثالث على التوالي في مخيم نور شمس بالقرب من طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قال إنه قتل عشرة فلسطينيين واعتقل ثمانية آخرين.

وذكر مراسلون لوكالة فرانس برس في الموقع أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار صباح أمس، وشاهدوا قصف ثلاثة منازل على الأقل وطائرات مسيرة تحلق فوق المخيم. وقال الجيش في بيان، إن «القوات الأمنية قتلت عشرة أشخاص خلال الاشتباكات»، بعد حوالى 48 ساعة على بدء التوغل الذي جرح خلاله ثمانية جنود وضابط من قوات حرس الحدود.

وأفاد مراسل لتلفزيون فرانس برس بأن آليات عسكرية كانت تغادر نور شمس بعد ظهر أمس. وعلى الأثر، سارع مسعفون لمساعدة فلسطيني تم تقييده وألقي على أحد الأرصفة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية «سقوط عدد من القتلى والجرحى داخل المخيم»، موضحة أن «الجيش يمنع الطواقم الطبية من مساعدة الجرحى». وذكرت وزارة الصحة أن أحد عشر شخصاً أصيبوا، وأوضحت في بيان أن أحدهم مسعف أصيب برصاصة.

وذكر سكان أن الكهرباء قُطعت وبدأ الطعام ينفد، ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج من المخيم. وأضافوا أن المياه «تصل مع صرف صحي بسبب ضرب الخطوط»، مشيرين إلى «نقص لحليب الأطفال والخبز».

وقال مسؤول فلسطيني إن «حصار مخيم نور شمس مستمر منذ أكثر من 42 ساعة»، مضيفاً أن «هذا التوغل غير مسبوق وهناك قناصة على الأسطح وقوات خاصة منتشرة» في المخيم.

ويأتي اقتحام نور شمس في سياق تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وبعد ظهر أمس، قُتل سائق سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني خلال مواجهات بين مستوطنين وسكان قرية الساوية الواقعة شمال رام الله، حسبما أفاد الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية.