زلزال قوي يضرب قبالة سواحل تايوان

ضرب زلزال بلغت شدته 6ر5 درجة على مقياس ريختر المنطقة قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان في الساعة 40:10 صباح اليوم الأحد (0240 بتوقيت جرينتش)، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أضرار أو إصابات. ووقع مركز الزلزال في المحيط الهادئ، على بعد 9ر55 كيلومترا جنوب شرق مقاطعة هوالين، وعلى عمق 30 كيلومترا، وفقا لإدارة الأرصاد.

وأعقب الزلزال زلزال أصغر بقوة 6ر4 درجة، كان مركزه في البحر على بعد 8ر23 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من هوالين في الساعة 07:11 صباحا(0307 بتوقيت جرينتش).

ويأتي الزلزالان اليوم الأحد بعد أسابيع من زلزال بقوة 2ر7 درجة ضرب تايوان في 3 أبريل وأسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 1100 آخرين.