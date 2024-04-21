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تحذير من فيضانات هائلة في قوانغدونغ بالصين

فيضانات في الصين(أرشيفية)
21 ابريل 2024 12:56

تهدد الأنهار والممرات المائية الرئيسية في إقليم قوانغدونغ بالصين بفيضانات خطيرة، مما اضطر الحكومة اليوم الأحد إلى تفعيل خطط لمواجهة الطوارئ من أجل حماية أكثر من 127 مليون شخص.
وذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي أن مسؤولي الأرصاد الجوية المحليين قالوا إن مستويات المياه في أجزاء من الأنهار والروافد في حوضي نهري شيجيانغ وبيجيانغ وصلت إلى ذروتها، وهو ما يحدث مرة واحدة فقط كل 50 عاما، ووصفوا الوضع بأنه "قاتم".
ونقل التلفزيون عن وزارة الموارد المائية الصينية القول إن من المتوقع حدوث فيضانات ضخمة في حوض نهر بيجيانغ، مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التحذير الخاص بحالات الطوارئ.
وحث المسؤولون في قوانغدونغ الإدارات في جميع المحليات والبلديات على البدء في وضع خطط الطوارئ لتجنب مخاطر الكوارث الطبيعية وتوزيع أموال ومواد الإغاثة على الفور لضمان حصول المتضررين على الغذاء والملابس والمياه ومكان للإقامة.
وشهد الإقليم هطول أمطار غزيرة ورياحا قوية منذ مساء أمس السبت بسبب الطقس شديد الحرارة الذي أثر على أجزاء عديدة من الصين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وهطلت أمطار غزيرة استمرت 12 ساعة، ابتداء من الساعة الثامنة مساء (1200 بتوقيت جرينتش) أمس السبت، على الأجزاء الوسطى والشمالية من الإقليم.

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