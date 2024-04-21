الصين تحث على التعاون الثنائي مع أميركا رغم التحديات

حث سفير الصين لدى الولايات المتحدة، القوتين العظميين على التعاون لتعزيز العلاقات بينهما رغم "تحديات خطرة" بشأن عدد من القضايا.

ونقل بيان صادر عن السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الأحد، عن السفير شيه فنغ قوله في منتدى بجامعة هارفارد إن بكين تأمل في التعاون مع واشنطن لإحراز تقدم في العلاقات على مسار ثابت وسليم ومستدام لكن يتعين على الجانبين أن يؤسسا ذلك على فهم صحيح.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة للصين يوم الأربعاء لإجراء محادثات واسعة النطاق تشمل الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية والوضع في بحر الصين الجنوبي وقضية تايوان.

وقال شيه في المنتدى "الصين لا تراهن على فشل الولايات المتحدة ولا تتدخل في شؤونها الداخلية ولا في الانتخابات الأميركية وهي على استعداد لأن تكون شريكا وصديقا للولايات المتحدة".

وأضاف "إذا استمرت الولايات المتحدة في التدخل في شؤون الصين الداخلية والإضرار بمصالحها في القضايا المتعلقة بتايوان وهونج كونج وشينجيانغ والتبت وبحر الصين الجنوبي، فكيف يمكننا الحفاظ على جوهر العلاقة الثنائية بغض النظر عن كم ‭‭‭‭'‬‬‬‬العوائق‭‭‭‭'‬‬‬‬ القائمة؟".