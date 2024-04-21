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قتيلان جراء موجة حر شديدة تجتاح بنجلادش

أطفال يسبحون في بركة في العاصمة دكا
21 ابريل 2024 17:08

اجتاحت موجة شديدة الحرارة أجزاء من بنجلادش، حيث زادت درجات الحرارة على 42 درجة مئوية في بعض المناطق من البلاد، ما أدى وفاة شخصين على الأقل.
وجاء في نشرة لإدارة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد "تجتاح موجة شديدة الحرارة للغاية مناطق بابنا وجاشور وتشوادانجا ودكا وأجزاء من مناطق خولنا ومنطقة راجشاهي"، حسب صحيفة "ذا نيو إيدج" المحلية.
وأضافت الصحيفة أن شخصين توفيا بسبب ضربة شمس في منطقتي "تشوادانجا" "بابنا" أمس السبت، وسط طقس شديد الحرارة بسبب موجة حر سائدة خلال الأيام القليلة الماضية.
وكانت السلطات في بنجلادش قد أعلنت، أمس السبت، إغلاق المدارس والكليات لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم، بسبب استمرار موجة الحر التي تجتاح البلاد. وأصدرت وزارتا التعليم والتعليم الابتدائي والجماهيري الإعلان في بيانين منفصلين.

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المصدر: د ب أ
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بنغلادش
موجة حر
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