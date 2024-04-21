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الانفصاليون يتطلعون للفوز بانتخابات إقليم الباسك في إسبانيا

ناخب يدلي بصوته في إقليم الباسك في إسبانيا
21 ابريل 2024 18:35

يشهد إقليم الباسك في شمال إسبانيا، اليوم الأحد، انتخابات إقليمية تشير استطلاعات الرأي إلى فوز حزب "بيلدو" الانفصالي اليساري بها.
يعتبر هذا الحزب وريثا للجناح السياسي لمنظمة "إيتا" الانفصالية.
ترجح استطلاعات الرأي فوز "إي إتش بيلدو"، وهو ائتلاف يعمل على النأي بنفسه عن منظمة "إيتا" التي أوقعت حملتها العنفية لاستقلال الباسك 850 قتيلا قبل أن تنبذ العنف في العام 2011.
فتح أكثر من 700 مركز اقتراع الساعة التاسعة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) ويحق لنحو 1.8 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 75 نائبا في برلمان إقليم الباسك.
وقال مسؤولون إن نسبة المشاركة بلغت، بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر، 28 بالمئة. يغلق التصويت الساعة 8:00 مساءً.

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  • بيلو أوتكسانديانو، مرشح حزب
    بيلو أوتكسانديانو، مرشح حزب "بيلدو" يدلي بصوته في انتخابات إقليم الباسك الإسباني

مع وجود عدد كبير من المناصرين بين الشباب بفضل موقفه القوي بشأن القضايا الاجتماعية، صعد حزب "بيلدو" بشكل مضطرد في استطلاعات الرأي ويبدو الآن أنه سيفوز بأكبر عدد من الأصوات.
وقال بيلو أوتكسانديانو، مرشح حزب "بيلدو"، للصحفيين بعد أن أدلى بصوته "لدينا فرصة للتغيير الذي يترك وراءه السياسات التي عفا عليها الزمن والطرق القديمة لممارسة السياسة".
وأضاف "نوجه نداءً هائلاً للناس للخروج والتصويت من أجل التغيير اليوم".
وإذا صحت استطلاعات الرأي، يكون حزب "بيلدو" في طريقه لتحقيق فوز تاريخي، متفوقا بفارق ضئيل على حزب الباسك القومي الانفصالي، وهو فصيل وسطي حكم المنطقة لعقود.

المصدر: آ ف ب
إسبانيا
إقليم الباسك
انتخابات إقليمية
الانفصال
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