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أوكرانيا: قصفنا سفينة روسية في شبه جزيرة القرم

السفينة "كومونا"
21 ابريل 2024 19:48

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن قواتها البحرية قصفت سفينة إنقاذ تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية "اليوم، ضربت البحرية الأوكرانية سفينة الإنقاذ الروسية كومونا في شبه جزيرة القرم".
وأضافت الوزارة "يجري التحقق من طبيعة الأضرار".
وقال دميترو بليتينشوك المتحدث باسم البحرية الأوكرانية إن الأضرار الناجمة عن الهجوم غير واضحة لكن السفينة "لم تعد قادرة على أداء مهامها".
وقالت أوكرانيا إن البحرية الروسية استخدمت السفينة "كومونا" في أعمال في أعماق البحار، بما في ذلك رفع الغواصات والسفن الغارقة، وكانت واحدة من أقدم السفن في الخدمة.
وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، في وقت سابق، إن الجيش الروسي "صد هجوما بصاروخ مضاد للسفن" على سفينة في الميناء.
ولم يذكر رازفوزاييف اسم السفينة التي تعرضت للهجوم لكنه قال إن "الشظايا المتساقطة تسببت في نشوب حريق صغير تم إخماده على الفور".
وسبق أن شنت القوات المسلحة الأوكرانية، هجمات عدة ضد السفن الروسية حول شبه جزيرة القرم.

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المصدر: وكالات
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