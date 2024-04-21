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السعودية تكشف عن شروط أداء الحج هذا العام

الكعبة المشرفة (أرشيفية)
21 ابريل 2024 21:30

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، عن الشروط والتوصيات التي تم اعتمادها خلال موسم الحج لهذا العام، والتي تتضمن التحصين ضد عدد من الأمراض، فضلا عن توصيات للدول بشأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام، والتي يجب توثيقها في تطبيق "صحتي"، هي: جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" المطور، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا تكون أُعطيت خلال عام 2024، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية وتكون قد أُعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.
‏أما الحجاج من خارج المملكة، فقد أكدت الوزارة ضرورة أن يكون الحاج قد حصل على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية بحيث لا تقل الفترة منذ تلقي هذا اللقاح عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات.
ويجب على الجهة الصحية، في البلد الذي قدم منه الحاج، التأكد من حصوله على اللقاح في الوقت المحدد، وكتابة اسم اللقاح المستخدم وتاريخ الحصول عليه في شهادة التطعيم. ومن التحصينات الإلزامية أيضاً حصول الحاج على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو لقاح شلل الأطفال المعطل.
من جانبها، أوصت وزارة الصحة السعودية الدول التي يفد منها الحاج الأخذ بعين الاعتبار خلوه من الأمراض المتعارضة مع الحد الأدنى للاستطاعة البدنية، والتي لا يستطيع معها الحاج أداء المناسك "الفشل الكلوي المتقدم الذي يستدعي الغسل الدموي أو البريتوني، وفشل القلب المتقدم الذي تظهر أعراضه في حالة الراحة أو مع أقل مجهود بدني، وأمراض الرئة المزمنة التي تستدعي الاستخدام المتقطع أو المستمر للأكسجين".
وأوضحت الوزارة أن الأمر يشمل كذلك تليف الكبد المتقدم المصحوب بعلامات الفشل الكبدي مثل: الاستسقاء، ونزف الدوالي، أو نوبات فقدان أو نقص الوعي، بالإضافة إلى الأمراض العصبية الشديدة التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف.
كما أوصت وزارة الصحة السعودية الحجاج المصابين بالأمراض المزمنة التأكد من اصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية، بالإضافة إلى كمية كافية من الأدوية التي يتناولونها، والحرص على أن تكون هذه الأدوية في أغلفتها الأصلية، فضلاً عن التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال والحصبة والجدري.

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المصدر: د ب أ
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