الإثنين 22 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حزب الرئيس المالديفي يفوز بانتخابات البرلمان

الرئيس المالديفي محمد مويزو يدلي بصوته في انتخابات البرلمان
21 ابريل 2024 21:48

أظهرت النتائج أن حزب الرئيس المالديفي محمد مويزو حقق السيطرة على البرلمان بعد فوزه الساحق في الانتخابات العامة التي جرت اليوم الأحد.
فاز المؤتمر الشعبي الوطني، بزعامة مويزو، بـ 66 مقعدًا من أول 86 مقعدًا أُعلن عنها، وفقًا لنتائج لجنة الانتخابات في جزر المالديف، وهو أكثر من كافٍ للحصول على أغلبية ساحقة في المجلس أو البرلمان المؤلف من 93 عضوًا.
واعتبر التصويت بمثابة اختبار حاسم لخطط مويزو، بما في ذلك بناء آلاف الشقق على الأراضي المستصلحة.
ولم يكن لدى المؤتمر الشعبي الوطني وحلفائه سوى ثمانية مقاعد في البرلمان المنتهية ولايته، مع عدم وجود أغلبية مما أعاق مويزو بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر الماضي.
كان مويزو، البالغ من العمر 45 عاما، من بين أوائل الذين أدلوا بأصواتهم اليوم الأحد، في مدرسة بالعاصمة ماليه - حيث كان رئيسا للبلدية سابقا - وحث مواطني المالديف على الإقبال بأعداد كبيرة.
وقال مويزو للصحفيين "يجب على جميع المواطنين الخروج وممارسة حقهم في التصويت في أقرب وقت ممكن".
تعد جزر المالديف، وهي دولة منخفضة تضم حوالي 1192 جزيرة مرجانية صغيرة منتشرة على مسافة 800 كيلومتر عبر خط الاستواء، واحدة من الدول الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
ووعد مويزو، وزير البناء السابق، بأنه سيتغلب على الأمواج من خلال استصلاح الأراضي الطموح وبناء جزر أعلى.

أخبار ذات صلة
رئيس كوريا الجنوبية يعلّق على هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان
المصدر: آ ف ب
المالديف
انتخابات برلمانية
محمد مويزو
آخر الأخبار
ميلان يرفض تتويج الإنتر!
الرياضة
ميلان يرفض تتويج الإنتر!
اليوم 09:42
نوتنجهام يتهم «الفار» بعدم العدالة!
الرياضة
نوتنجهام يتهم «الفار» بعدم العدالة!
اليوم 09:38
شعار شرطة الشارقة
علوم الدار
شرطة الشارقة تسقط جميع المخالفات المرورية المرتكبة خلال المنخفض الجوي
اليوم 09:32
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
علوم الدار
مجلس الأمن السيبراني يشارك في معرض ومؤتمر "جيسيك" 2024
اليوم 09:31
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
علوم الدار
زلزال قوي يضرب سواحل المكسيك
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©