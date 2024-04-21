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واشنطن توقع اتفاقية لتسريع نمو الاقتصاد اليمني

محل تجاري في سوق باليمن (أرشيفية)
22 ابريل 2024 01:47

عدن (الاتحاد)

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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أنها وقعت مع الحكومة اليمنية، اتفاقية مساعدة لمدة خمس سنوات، لتسريع النمو الاقتصادي باليمن، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
وأفادت سفارة واشنطن لدى اليمن عبر بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، بأن «وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد عبد الله باذيب وقع مع المدير الإقليمي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في اليمن كيمبرلي بيل اتفاقية مساعدة مدتها خمس سنوات».
وأضافت السفارة أن «الاتفاقية تحدد كيف ستعمل المساعدة الإنمائية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تسريع النمو الاقتصادي في اليمن، وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصحة والتعليم وتعزيز الحكم».
ونقل البيان عن كيمبرلي بيل القول: «إن الولايات المتحدة وحكومة اليمن لديهما شراكة مثمرة تدوم حتى في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نواجهها اليوم».
وبسبب تداعيات الحرب، يعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات، وفقاً للأمم المتحدة.

واشنطن
الولايات المتحدة
اليمن
الاقتصاد اليمني
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