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تركيا: 20 اتفاقية للتوقيع خلال زيارة أردوغان للعراق اليوم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (وكالات)
22 ابريل 2024 01:47

بغداد (الاتحاد)

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صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد اليوم.
وقال: «هدفنا تطوير العلاقات مع العراق، بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا، وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة».
بدوره، قال وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أمس، إن ملف المياه المتعلق بنهري دجلة والفرات، من أبرز الملفات التي سيتم بحثها مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لبغداد.
وتابع: «نسعى وبحسب الاتفاقيات المثبتة، إلى حصة عادلة ومنصفة من المياه لنهري دجلة والفرات»، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح أن «الفنيين هم المسؤولون، وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل إلى أرقام محددة بهذا الاتجاه».

تركيا
هاكان فيدان
رجب طيب أردوغان
بغداد
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