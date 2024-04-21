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الأردن يدعو إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

تصاعد الدخان جراء القصف على رفح (رويترز)
22 ابريل 2024 01:47

عمّان (الاتحاد)

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جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، منبهاً إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح. ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله، أمس، من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا خلاله التطورات الراهنة. 
وحذر الملك الأردني، خلال الاتصال، من خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. 
وأكد الملك ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتا إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.
وفي السياق، نفذت القوات المسلحة الأردنية، أمس، 8  إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة عدة  دول استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.  ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، شاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة لألمانيا، وطائرة تابعة لبريطانيا.

الأردن
رفح
الملك عبدالله الثاني
غزة
فلسطين
إسرائيل
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