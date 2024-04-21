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إضراب شامل في الضفة والقدس

آثار الدمار في مخيم نور شمس (رويترز)
22 ابريل 2024 01:47

رام الله (الاتحاد)

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عمّ الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس أمس، حداداً على القتلى الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم «نور شمس» بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وشنت القوات الإسرائيلية هجوماً على مخيم نور شمس استمر 3 أيام أسفر عن مقتل 14 فلسطينياً بينهم طفل وإصابة العشرات بجروح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي احتجاز جثث 4 قتلى منهم.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي في حصيلة أوردها أنه قتل 10 أشخاص واعتقل 8 آخرين في إطار عملية «لمكافحة الإرهاب». 
وانسحب الجيش الإسرائيلي مساء السبت، بعد 48 ساعة على توغله في المخيم المذكور الذي سبق أن استُهدف بعمليّات دامية.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط عدد من القتلى والجرحى داخل المخيم، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يمنع الطواقم الطبية من مساعدة الجرحى. 
وذكر سكان اتصلت بهم فرانس برس أن الكهرباء قُطعت وبدأ الطعام ينفد، ولا يستطيع أحد الدخول أو الخروج من المخيم. وأضافوا أن «المياه تصل مع صرف صحي بسبب ضرب الخطوط»، مشيرين إلى نقص حليب الأطفال والخبز.

الضفة الغربية
القدس
الجيش الإسرائيلي
فلسطين
إسرائيل
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