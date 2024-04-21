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«أوتشا»: إسرائيل تعرقل إيصال الوقود إلى مستشفيات غزة

غرفة عمليات مؤقتة في مستشفى الشفاء (أرشيفية)
22 ابريل 2024 01:47

غزة (الاتحاد)

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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين «أوتشا»، أمس، إن القوافل الإنسانية لم تتمكن من إيصال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة بسبب العقبات الإسرائيلية.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن ثلثي البعثات الإنسانية المنسقة في غزة، واجهت الأحد، عقبات أو تأخير من قبل السلطات الإسرائيلية، وفي المتوسط، واجهت كل بعثة تأخيراً لمدة لا تقل عن 5 ساعات قبل السماح لها بالمضي قدماً.
وأضاف المكتب أنه نتيجة لذلك لم يتم تسليم الإمدادات الحيوية والمعدات والوقود للمولدات الاحتياطية في المستشفيات.
وفي وقت سابق، أكد مصدر محلي في قطاع غزة أن منع إدخال غاز الطهي والوقود إلى القطاع ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.

 

الأمم المتحدة
أوتشا
فلسطين
غزة
إسرائيل
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