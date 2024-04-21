كارثة بيئية وصحية تواجه غزة بسبب تراكم 270 ألف طن من النفايات

غزة (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة أن 270 ألف طن من النفايات الصلبة تراكمت في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرةً إلى أن هذا يخلق كارثة بيئية وصحية، مؤكدةً أن مواصلة إسرائيل لأعمالها العدائية يعيق تدفق المساعدات الإغاثية للقطاع. ونقلت الأمم المتحدة 15 شاحنة إلى غزة من بين 30 اشترتها لتعزيز توصيل المساعدات الإنسانية بالقطاع وزيادة أسطول الشاحنات الذي أصبح محدوداً للغاية في القطاع بعد أن دُمرت أو تضررت معظم الشاحنات التي تنقل المساعدات في القطاع.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تلقت معلومات عن وصول كمية النفايات الصلبة المتراكمة في أنحاء قطاع غزة إلى 270 ألف طن، وفق اتحاد بلديات غزة، مبيناً أن ذلك يتسبب في كارثة بيئية وصحية عامة، مشيراً إلى أن تدمير منشآت إدارة القمامة ومراكز النفايات الطبية، قوض بشكل كبير جمع القمامة الصلبة والتخلص منها من البلديات.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الأعمال العدائية المتواصلة على غزة، والطرق المدمرة والقذائف غير المنفجرة المنتشرة، تمثل مخاطر كبيرة على العاملين في المجال الإنساني، كما تعيق تلك التحديات نقل إمدادات الإغاثة بأنحاء غزة، إضافةً إلى القيود على إمدادات الوقود والتأخير وانعدام الأمن عند نقاط التفتيش على الطريق الساحلي والقيود على أجهزة الاتصالات والعدد غير الكافي من السائقين والشاحنات الذين يتم السماح لهم من إسرائيل باستخدام ما يعرف بـ«طريق الحاجز».

وفي سياق متصل، أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أمس، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في ظل ممارسات الجيش الإسرائيلي، مطالبة إياه بالامتثال لالتزاماته تجاه أحكام القانون الدولي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري مع ألبانيز التي تزور القاهرة حالياً في إطار جولة إقليمية تشمل مصر والأردن.

ونقل المتحدث عن ألبانيز إعرابها عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة حيث حال رفض إسرائيل دون إتمام مهمتها.

وأضاف أن مقررة الأمم المتحدة قدمت الشكر لمصر على ما تقوم به من جهود لإيقاف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ولدورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأشار إلى أن ألبانيز أكدت كذلك الحرص على مواصلة التشاور مع مصر إزاء سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، مثمنة الدور الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة والجهود لتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي.

إيقاف الاعتداءات

قال المتحدث، إن الوزير شكري والمقررة الأممية تناولا ممارسات إسرائيل وسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكدا حتمية إيقاف الاعتداءات ضد قطاع غزة امتثالاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». وأضاف أن الجانبين أكدا كذلك حتمية ضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة كاملة وآمنة، بالإضافة إلى ضرورة إيقاف عنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وأشار شكري إلى أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة وزيادة وتيرة اعتداءاته والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية يزيدان من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر في هذا الصدد من عواقب استمرار الوضع الحالي على زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتداعياته الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.

وطالب وزير الخارجية المصري بوضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير.